Происшествия

Жителя Опочки будут судить за ночевку в чужом доме

25-летнего жителя Опочецкого района будут судить за незаконное проникновение в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

6 октября обвиняемый залез в частный дом в Опочке, чтобы переночевать. Перепуганная хозяйка через окно выбежала на улицу и вызвала полицейских, которые обнаружили молодого человека в доме и задержали.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.