Происшествия

Пассажир без маски выстрелил в мужчину за просьбу выйти из автобуса

В городском автобусе в Великом Новгороде пассажир без маски отказался выполнить требования кондуктора и выйти. В ситуацию вмешался другой пассажир, в которого мужчина без маски выстрелил из травматического пистолета. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, инцидент произошел 21 октября около 10 часов.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливая обстоятельства случившегося, полицейские выяснили, что пассажир, отказавшийся выполнить требования кондуктора и надеть средства индивидуальной защиты, несколько раз ударил сделавшего ему замечание мужчину по лицу, а затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация не потребовалась.

Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили злоумышленника - 36-летнего новгородца, в отдел полиции. В настоящее время дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Великий Новгород в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.