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Уголовник зарубил и сжег приютивших его родственников - раскрыты подробности жуткого убийства в Острове

Тюрьма меняет сознание. Вышедшим оттуда на воле приходится непривычно и нелегко. И хорошо, если родственники не отвернутся, поддержат, дадут кров… Но не всегда. Вышедший из тюрьмы жителя Острова поселился под одной крышей со своим племянником. В итоге соседство превратилось в кошмар. Дядюшка убил и сжёг тех, кто приютил его.

Разобраться в тонкостях этого дела корреспонденту «МК в Пскове» помог следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, а также местные жители.

В определенный момент племянник стал высказывать недовольство затянувшимся пребыванием родственника в доме, а затем заявил, что ревнует жену к дяде. Последовали взаимные оскорбления. Одно из них простить бывалый преступник не смог. Брошенная Юрием в пылу ссоры фраза, показавшаяся бы безобидной человеку без проблем с законом, Виктора, уголовника со стажем, вывела из себя.

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В ходе ссоры он нанес своему племяннику три удара топором по голове. Желая скрыть совершенное преступление, в этот же день злоумышленник дождался возвращения домой с работы супруги потерпевшего, которой также нанес пять ударов топором по голове. Затем виновный поджег дом.