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Происшествия

Жилой дом сгорел гдовской деревне Островня

23.10.2020 09:29|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Островня Гдовского района 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20.28. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Пожарным удалось спасти баню.

В тот же день в 16.04 в садоводстве «Торошинка» Псковского района огонь повредил потолок в бане на площади квадратного метра в помещении парной. Причиной пожара, возможно, стало короткое замыкание в парной.

Сегодня, 23 октября, в 3.00 возле дома №20 на улице Петровской сгорели два мусорных контейнера из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Третий контейнер оплавился.

Теги: #пожар #МЧС #Гдовский район #псковский район #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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