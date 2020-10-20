Происшествия

Жилой дом сгорел гдовской деревне Островня

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Островня Гдовского района 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20.28. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Пожарным удалось спасти баню.

В тот же день в 16.04 в садоводстве «Торошинка» Псковского района огонь повредил потолок в бане на площади квадратного метра в помещении парной. Причиной пожара, возможно, стало короткое замыкание в парной.

Сегодня, 23 октября, в 3.00 возле дома №20 на улице Петровской сгорели два мусорных контейнера из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Третий контейнер оплавился.