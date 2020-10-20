Происшествия

Невельчанин лишится свободы за кражу денег у знакомого

Невельчанин лишится свободы за кражу денег у знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 1 августа около 17.00 мужчина, находясь в доме на улице Пролетарская в Невеле, воспользовавшись моментом, когда хозяин дома уснул, похитил с полки шкафа 7 тыс. рублей. Кроме того, из шкафа в спальне он украл личные вещи потерпевшего. С места совершения преступления виновный с похищенным имуществом скрылся.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия в действиях виновного особо опасного рецидива преступлений, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии особого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.