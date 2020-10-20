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Происшествия

В Великих Луках обнаружили 5000 рублей с признаками подделки

23.10.2020 09:46|ПсковКомментариев: 0

Фальшивая банкнота достоинством 5000 рублей обнаружена в финансовом учреждении города Великие Луки. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке одной из местных торговых организаций. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С учетом того, что этот случай в области далеко не единичный, стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы подозреваемых, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #фальшивки #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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