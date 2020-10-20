Происшествия

Псковичи получают штрафы за поход без маски в магазины и кафе

Поход без маски в магазин обошелся псковичу в 1000 рублей штрафа. Как сообщается в документах на сайте Псковского городского суда, 15 октября мужчина оштрафован по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

7 сентября в 11.40 он находился в магазине «Все и сразу» на улице Олега Зобова без маски или иного ее заменяющего текстильного изделия, обеспечивающего индивидуальную защиту органов дыхания человека. Суд учел, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений. Назначен штраф в размере 1000 рублей.

9 октября аналогичное решение вынесено по делу в отношении безработной псковички, которая 29 сентября в 20.50 находилась в кафе «Бастион» на улице Алтаева без средства индивидуальной защиты. Суд учел наличие смягчающего обстоятельства – признание вины, наличие отягчающего обстоятельства – совершение «однородного правонарушения повторно». Женщина оштрафована на 1000 рублей.

16 октября вынесено решение по другому административному делу - месяцем ранее в 22.25 пскович находился в магазине на улице Чехова, 4Б без маски. Кроме того, 25 сентября еще один пскович был замечен без средства индивидуальной защиты в магазине «Фикс Прайс» на улице Яна Фабрициуса. А 1 октября другой горожанин находился без маски в кафе «Азия» на улице Алтаева. Каждому вынесено предупреждение.

Также 9 сентября пскович пришел без маски в магазин «Магнит» на улице Олега Зобова. А двумя днями ранее Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в общественном транспорте. 12 сентября в 10.56 женщина без маски ехала в автобусе №52. Им тоже вынесены предупреждения.

5 октября суд назначил штраф еще одному мужчине. 26 сентября в 18.40 он находился в магазине «Продукты» на улице Красноармейской без изделия, обеспечивающего индивидуальную защиту органов дыхания человека. Суд учел личность правонарушителя, привлекавшегося к административной ответственности за совершение административных правонарушений. Назначен административный штраф в размере 1000 рублей.