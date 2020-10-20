Происшествия

Нарушитель заплатит более 5 млн рублей за незаконный провоз лесоматериалов в Пыталовском районе

Нарушитель возместит Российской Федерации имущественный ущерб на сумму более 5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

В судебном заседании установлено, что в течение 2015 году гражданин, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, переместил через таможенный пост в Пыталовском районе лесоматериал, представив в таможенный орган недостоверные сведения о его производителе. Это повлекло необоснованное применение в отношении перемещаемого товара льготной ставки таможенной пошлины. В результате сумма неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с организации, составила 6 114 803,58 руб.

Псковский городской суд учел, что общество с ограниченной ответственностью ликвидировано, при этом денежных средств, которые удалось взыскать в счет возмещения ущерба в пользу Российской Федерации в ходе конкурсного производства, оказалось недостаточно. В связи с этим суд согласился с позицией прокурора, что осужденный должен быть привлечен к ответственности в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Решение суда пока не вступило в законную силу.