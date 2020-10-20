Происшествия

Винтажных кукол попытался провезти иностранец через границу в Себежском районе

В Себежском районе иностранец пытался провезти через границу культурно-исторические ценности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе совместного с представителями таможни осмотра грузового автомобиля «Вольво» под управлением 54-летнего жителя сопредельного государства, следовавшего в Российскую Федерацию, в картонной коробке, укрытой среди личных вещей в паллетном ящике прицепа, было обнаружено более 50 предметов. Среди них находились винтажные куклы, книга шотландского поэта Роберта Бернса 1985 года издания, набор столовой посуды с гербами, металлические бокалы, кружки, керосиновая лампа и другие предметы, возможно, представляющие культурную или историческую ценность.

Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их перемещение через границу, мужчина не смог.

Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.