Происшествия

Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Пскове

Полиция продолжает розыск жителя Пскова Романа Иванова 1974 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова, и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темно-русые волосы с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.