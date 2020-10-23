Происшествия

Два гаража и автомобиль сгорели в Псковском районе

Два гаража и автомобиль сгорели в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, пожар произошел 23 октября в 19.46 в деревне Хотицы.

Гараж №132 выгорел изнутри, огнем повреждена кровля по всей площади. Сгорел автомобиль «Шевроле Лачетти» 2007 года выпуска. В другом гараже №133 повреждена кровля, помещение закопчено по всей площади. Также закопчен автомобиль «Хендай H1» 1997 года выпуска и гараж №131.

Причина пожара, по предварительным данным, - короткое замыкание электросети в гараже №132. Спасены автомобиль, гараж и 8 газовых баллонов.