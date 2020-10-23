Происшествия

В Новоржеве огонь уничтожил жилой дом

В городе Новоржеве огонь уничтожил жилой дом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 24 октября в 00.31.

На улице Садовой, 2 сгорел дом 8 на 12 метров. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

В тот же день в 6.31 на улице Советской Армии, 146 в Пскове загорелся мусорный пластиковый контейнер. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 19.19 в субботу в деревне Игомель Плюсского района на улице Набережной, 19 сгорели баня и сарай под общей кровлей. Пожар начался из-за замыкания электропроводки. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

По той же причине 25 октября в 5.56 произошло возгорание в деревне Черма Гдовского района. В результате жилой дом остался без кровли. А в 16.18 в деревне Лодыгино Опочецкого района сгорел жилой дом 10 на 10 метров.

26 октября в 4.37 на улице Витебской в Великих Луках в комнате огнем повреждены диван на площади 1 квадратный метр и стена на площади. Причина - аварийный режим работы электропроводки.