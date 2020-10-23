Происшествия

Нетрезвый порхович с ножом похитил деньги у пенсионерки

В Порховском районе полиция раскрыла разбойное нападение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 23 октября в деревне Павы в дом по улице Советской к 64-летней гражданке зашел ее знакомый, 41-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Хозяйка угостила его, однако предложенного алкоголя ему показалось мало, и тогда мужчина схватил нож, под угрозой которого похитил у пенсионерки 4 тысячи рублей, а затем скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по Порховскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Фигурант дал признательные показания. Выяснилось, что похищенные деньги он уже успел потратить на спиртное и закуску.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Нож изъят. Ведется расследование.