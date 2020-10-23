Происшествия

Великолучанку будут судить за хранение наркотиков в необычном месте

В Великих Луках в суд направлено необычное уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

38-летней, ранее судимой за преступление в сфере незаконного оборота запрещенных веществ жительнице города, инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ - незаконные приобретения и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Особенность уголовного дела в том, что местом хранения женщина избрала естественную полость своего тела, рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 29 июля гражданка прибыла в Санкт-Петербург, где незаконно приобрела 10,11 грамма метадона, наркотическое средство которое поместила в свое влагалище и села в поезд «Санкт-Петербург - Великие Луки». На станции Новосокольники женщина вышла, намереваясь добраться до места жительства иным способом, однако была задержана. Наркотическое средство изъято.

Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с дополнительными видами наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.