Происшествия

До 8 лет лишения свободы грозит великолучанину за взятку сотруднику колонии

В Великих Луках в суд уголовное дело о коррупционном преступлении. 38-летнему мужчине инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 - дача взятки должностному лицу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, гражданин, отбывающий наказание в ИК-5 в Великих Луках, в октябре 2018 года дал взятку сотруднику колонии за систематический пронос и передачу ему запрещенных предметов (алкоголя, дрожжей, мобильных телефонов). Он перечислил деньги на банковскую карту должностного лица.

Санкция части 3 статьи 291 УК РФ предусматривает назначение основного наказания в виде штрафа в размере до 1,5 миллионов рублей, лишения свободы на срок до 8 лет, а также дополнительных наказаний.