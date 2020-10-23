Происшествия

Глухонемой великолучанин предстанет перед судом за угрозу убить слабослышащего

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело об угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что вечером 18 марта 38-летний глухонемой гражданин из личной неприязни, используя средство невербального общения (жесты глухих), высказал в адрес слабослышащего угрозу убийством и сдавил шею потерпевшего.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания (обязательные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест), максимальное из которых – лишение свободы на срок до 2 лет.