Происшествия

Великолучанку будут судить за обман мужчины после непродолжительных отношений

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Великих Лук. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ - хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, установлено, что в июне 2019 года не имеющая постоянного источника дохода гражданка познакомилась с мужчиной, которому сообщила не соответствующие действительности данные о себе. После непродолжительных отношений, пользуясь доверием гражданина, женщина под предлогом необходимости срочного медицинского вмешательства завладела деньгами в сумме 29500 рублей, которые потратила по своему усмотрению.

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает альтернативные виды основного наказания (штраф, принудительные работы), максимальное из которых – лишение свободы на срок до 5 лет, а также возможность назначения дополнительного наказания (ограничения свободы).