Происшествия

Более 100 нарушителей режима госграницы задержали псковские пограничники за неделю

За минувшую неделю псковские пограничники задержали более 100 нарушителей режима государственной границы РФ на российско-белорусском участке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранные граждане пытаются незаконно въехать на территорию России лесными и проселочными дорогами, чем нарушают введенные в период пандемии ограничения на пересечение государственной границы. Среди задержанных выявлены граждане третьих стран, въезд которых в Россию на российско-белорусском участке границы в соответствии с законодательством Российской Федерации невозможен. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством только граждане РФ и Республики Беларусь имеют право пересекать российско-белорусскую государственную границу через стационарные посты контроля в населенных пунктах Долосцы, Лобок, Байдаково Псковской области, при наличии законных оснований. Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения с учетом ограничительных мер, введенных распоряжениями правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.