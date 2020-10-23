Происшествия

Молодой человек задержан в Пскове за сбыт наркотиков

В Пскове задержан 25-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Установлено, что фигурант действовал в составе организованной группы, занимался незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом. По версии следствия, в его обязанности входили фасовка и распространение запрещенных веществ через так называемые «тайники-закладки» на территории региона.

В ходе обысков сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно результатам исследования, в свертке находились наркотики синтетического происхождения общей массой более 100 граммов, что составляет крупный размер.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправных деяний, а также выявление других лиц, причастных к их совершению.

В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.