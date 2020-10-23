Происшествия

Великолучанин заплатит 15 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции

Житель Великих Лук оштрафован на 15 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции в общественном месте. Как сообщается в документах, опубликованных на сайте Великолукского городского суда, 16 октября судья Николай Граненков рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

В деле указано, что 29 сентября в 20:00 в период введенного на территории Псковской области режима повышенной готовности, не соблюдая дистанцию, без средств индивидуальной защиты органов дыхания человека (медицинской маски), мужчина находился на расстоянии менее 1,5 метров до других граждан у дома в Великих Луках.

Мужчина признал несоблюдение социальной дистанции в общественном месте без медицинской маски.

Добавим, что в июне постановлением судьи Великолукского городского суда Псковской области он уже привлекался к ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.