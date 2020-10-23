Происшествия

В Пскове женщина изрезала ножом сожителя подруги

25 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из квартир в Пскове тела 46-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-слжбе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, к преступлению причастна 38-летняя знакомая потерпевшего, которая в ночь на 25 октября, находясь в гостях у подруги, поссорилась с ее сожителем. В ходе конфликта она схватила нож и нанесла ему не менее 22 ударов в область головы, туловища и конечностей. В результате полученных ранений потерпевший скончался.

Изучение личности показало, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, и убийство.

В настоящее время подозреваемая задержана в процессуальном порядке. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.