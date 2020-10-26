Происшествия

В финучреждении Пскова обнаружили фальшивую валюту

В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые купюры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, в Великих Луках 23 октября в одном из местных финансовых учреждений обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке городской организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Пскове в финансовое учреждение на экспертизу поступила банкнота номиналом сто долларов США с признаками подделки. Ведется проверка.

В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.