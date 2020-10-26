Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Новая модель сапог Nordman
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
спастись от косолапого
Инвестиции в период COVID-19
Телефон прямого эфира 56-73-72
дмитрий быстров о дорогах и экотехнопарке
Цифровая пятилетка в Псковской области
Выиграй авиабилеты в Калининград
 
 
 
ещё Происшествия 26.10.2020 21:3211 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца 27.10.2020 11:490 Попытка продать гараж обернулась для великолучанки потерей денег 27.10.2020 11:180 Более 4800 пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области 27.10.2020 10:500 В финучреждении Пскова обнаружили фальшивую валюту 27.10.2020 09:480 Мусорный контейнер сгорел на Инженерной в Пскове 27.10.2020 08:130 Пскович подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере
 
 
 
Самое популярное 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 20.10.2020 16:2417 Сокращаемся, скобари 21.10.2020 12:079 Сергей Пайст покинул пост директора компании «Экопром» 25.10.2020 21:352 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига 21.10.2020 10:092 Мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников закроют в Пскове на три дня
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более 4800 пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области

27.10.2020 11:18|ПсковКомментариев: 0

Псковские пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения сигарет через государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один случай произошел в автомобильном пункте пропуска «Убылинка». В кабине грузового автомобиля «ДАФ», направлявшегося в Латвию, пограничники обнаружили в верхнем ящике над местом пассажира, в матрасе, а также под обшивкой задней стенки кабины сигареты с акцизными марками иностранного государства, скрытые от пограничного и таможенного контроля.

В общей сложности пограничники выявили более 4800 пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства. Предварительная оценочная стоимость обнаруженных табачных изделий составила порядка 210 000 рублей.

Второй инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». В ходе оформления грузового состава, следовавшего в Латвийскую Республику, пограничники в вертикальных ребрах жесткости десяти вагонов типа «Хоппер» выявили посторонние вложения, упакованные в полиэтилен черного цвета, в которых находились табачные изделия иностранного производства.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам Псковской таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия правовых решений.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #Себежский район #таможня #сигареты #убылинка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению транспортных карт в Пскове?
В опросе приняло участие 101 человек
27.10.2020, 12:040 «Ниву» развернуло после столкновения с большегрузом на Юбилейной в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 12:020 В кинотеатре «Победа» покажут фильм о старце афонского монастыря 27.10.2020, 12:000 Открыть инвестиционный счет на выгодных условиях предлагают псковичам 27.10.2020, 11:570 Земфира заразилась коронавирусом
27.10.2020, 11:511 Водитель с 13-дневным стажем устроил ДТП в Пскове. ФОТО 27.10.2020, 11:491 Попытка продать гараж обернулась для великолучанки потерей денег 27.10.2020, 11:390 «В фокусе»: Замгубернатора Василий Осипов о реализации реформы ТКО в Псковской области 27.10.2020, 11:380 Псковичи могут поучаствовать в историческом квесте о Нюрнбергском процессе
27.10.2020, 11:310 Псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ» 27.10.2020, 11:260 «Эхономика»: Не придется ли бизнесу сокращать зарплаты и повышать цены? 27.10.2020, 11:231 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты 27.10.2020, 11:180 Более 4800 пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области
27.10.2020, 11:150 Врач-инфекционист скончалась в COVID-центре Великих Лук 27.10.2020, 11:100 Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку 27.10.2020, 11:090 Решение о директоре МП «Парки и ярмарки города Пскова» будет принято 30 октября 27.10.2020, 11:041 В связи с пандемией продлеваются разрешения на перевозки псковским легковым такси
27.10.2020, 11:021 Заводу «Титан-Полимер» требуются сотрудники 27.10.2020, 10:500 В финучреждении Пскова обнаружили фальшивую валюту 27.10.2020, 10:450 Вопрос о концессионных соглашениях в Пскове обсудят на сессии гордумы 27.10.2020, 10:427 Фотофакт: Демонтаж ларьков начался на территории рынка на Четырех углах
27.10.2020, 10:312 Кадровика Пыталовских теплосетей оштрафовали за отсутствие у сотрудников средств защиты 27.10.2020, 10:210 Псковская область будет ежегодно получать допсредства из федерального бюджета 27.10.2020, 10:110 Выдвижение кандидатов на декабрьские выборы завершилось в Псковской области 27.10.2020, 10:000 Спецпрограмма для псковских медиков стартует в санатории «Хилово» в декабре
27.10.2020, 09:480 Мусорный контейнер сгорел на Инженерной в Пскове 27.10.2020, 09:420 Жительницу Новосокольнического района осудили за неуплату алиментов 27.10.2020, 09:370 «Нужные люди»: раздающий 900 горячих обедов в месяц Сергей Васьков 27.10.2020, 09:160 Горводоканалу Пскова удалось увеличить сбор по просроченным платежам
27.10.2020, 09:039 10 тысяч тонн пшеницы экспортируется впервые за историю Псковской области 27.10.2020, 08:592 Какая реклама больше всего раздражает россиян, выяснили специалисты 27.10.2020, 08:485 В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса 27.10.2020, 08:400 Названы признаки прослушки смартфона
27.10.2020, 08:250 Россиян ожидает последний нерабочий праздник в этом году 27.10.2020, 08:130 Пскович подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере 27.10.2020, 08:040 Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области 27.10.2020, 07:550 Роспотребнадзор спрогнозировал период активности коронавируса
27.10.2020, 07:391 Ученый предсказал рост устойчивости бактерий к антибиотикам 27.10.2020, 07:250 Банки вдвое увеличили ввоз долларов в Россию 27.10.2020, 07:120 «Туристическое» такси планируют создать в России 27.10.2020, 07:001 Вирусолог ждет третью волну коронавируса в российских регионах
26.10.2020, 23:377 Лидер ЛДПР предлагает оставить в России две партии 26.10.2020, 23:240 Регионам могут разрешить наращивать долги из-за пандемии 26.10.2020, 22:502 Жириновский предложил сократить расходы на выборы 26.10.2020, 22:392 Обновлены рекомендации по лечению COVID-19
26.10.2020, 22:270 Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет 26.10.2020, 22:250 Заплатить имущественные налоги можно не только за родственников и друзей 26.10.2020, 22:190 Великолучанку будут судить за обман мужчины после непродолжительных отношений 26.10.2020, 21:3211 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца
26.10.2020, 21:260 «Нужные люди»: обучающая взрослых и детей лепить игрушки из глины Елена Румянцева 26.10.2020, 21:180 На 2,7% подорожала сфера услуг в Псковской области 26.10.2020, 21:043 Путин поручил модернизировать инфекционную службу в регионах 26.10.2020, 21:042 Псковичам помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД
26.10.2020, 20:561 Путин поручил уточнить показатели оценки работы губернаторов 26.10.2020, 20:510 В России запустят ипотеку на строительство частных домов 26.10.2020, 20:421 «Народный контроль» проверил доступность лекарств от коронавируса в аптеках Пскова 26.10.2020, 20:276 Глава Пскова призвала управляющие компании начать противогололедную обработку дворов
26.10.2020, 20:150 Продлен прием заявок на региональный этап конкурса на лучший соцпроект 26.10.2020, 20:0210 Более 160 тысяч квадратных метров жилья построили в Псковской области за 9 месяцев 26.10.2020, 19:578 Псковичка объявила себя любовницей Тарзана 26.10.2020, 19:500 Автобусную остановку с автопавильоном обустроят в деревне Лавры
26.10.2020, 19:360 Михаил Мишустин одобрил идею группы по поддержке регионов с убылью населения 26.10.2020, 19:184 Рождаемость в Псковской области снизилась на 8% 26.10.2020, 18:520 На украшение Пскова к Новому году направят 2 миллиона рублей 26.10.2020, 18:500 В Великих Луках мужчину будут судить за «липовые» права
26.10.2020, 18:360 Псковичам предлагают исполнить мечту ветеранов 26.10.2020, 18:220 В Пскове женщина изрезала ножом сожителя подруги 26.10.2020, 18:2112 Великолучанин заплатит 15 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции 26.10.2020, 18:160 Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет премьеру молодежного сериала «Need Хелп»
26.10.2020, 18:120 Псковичка оплатила долг в 624 тысячи рублей, чтобы продать дом 26.10.2020, 18:050 Минприроды и прокуратуру просят проверить законность решения нацпарка «Себежский» 26.10.2020, 18:050 Вторник в Псковской области пройдет без осадков 26.10.2020, 17:5918 Посетительница магазина в Гдове объяснила отсутствие маски шалостью ребенка
26.10.2020, 17:511 Курс евро впервые за месяц упал ниже 90 рублей 26.10.2020, 17:462 Агрегаторов такси хотят обязать открывать представительства в регионах 26.10.2020, 17:460 Три двора отремонтировали в Пскове за счет сэкономленных средств 26.10.2020, 17:390 Латвия просит Европарламент лишить Нила Ушакова депутатского иммунитета
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.