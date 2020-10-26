Происшествия

Более 4800 пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области

Псковские пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения сигарет через государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один случай произошел в автомобильном пункте пропуска «Убылинка». В кабине грузового автомобиля «ДАФ», направлявшегося в Латвию, пограничники обнаружили в верхнем ящике над местом пассажира, в матрасе, а также под обшивкой задней стенки кабины сигареты с акцизными марками иностранного государства, скрытые от пограничного и таможенного контроля.

В общей сложности пограничники выявили более 4800 пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства. Предварительная оценочная стоимость обнаруженных табачных изделий составила порядка 210 000 рублей.

Второй инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». В ходе оформления грузового состава, следовавшего в Латвийскую Республику, пограничники в вертикальных ребрах жесткости десяти вагонов типа «Хоппер» выявили посторонние вложения, упакованные в полиэтилен черного цвета, в которых находились табачные изделия иностранного производства.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам Псковской таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия правовых решений.