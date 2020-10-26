Происшествия

Попытка продать гараж обернулась для великолучанки потерей денег

Пожилая великолучанка попыталась продать гараж через интернет-сайт и стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 69-летняя жительница Великих Лук разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже гаража. 23 октября ей позвонили неизвестные якобы из Москвы, которые изъявили желание приобрести гараж.

Под разными предлогами незнакомцы сумели ввести пенсионерку в заблуждение и завладели ее деньгами. Пожилая женщина лишились 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день великолучанину 1975 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения незаконного списания средств попросил горожанина обналичить деньги с его банковской карты и перевести их через банкомат на указанный счет. В итоге мужчина перечислил 285 тысяч рублей, которые достались злоумышленникам. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего.

За последние дни факты дистанционного мошенничества отмечены также в Пскове и Красногородске. Ведется расследование.