Происшествия

Пресечен незаконный ввоз оружия в Псковскую область

Псковские пограничники пресекли попытки незаконного перемещения оружия и культурных ценностей через государственную границу РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Оба случая произошли в многостороннем автомобильном пункте пропуска ««Убылинка» на въездном направлении. В ходе осмотра легкового автомобиля марки «БМВ X5», следовавшего из Германии в Россию через латвийско-российскую границу, в багажном отделении автомобиля, среди личных вещей, была найдена пневматическая винтовка «DIANA mod.26», изготовленная в восточной Германии.

В другом транспортном средстве пограничники и таможенники обнаружили более 35 старинных монет 1725-1913 годов выпуска, посвященных эпохам правления Петра I, Екатерины II, Николая I и другим российским императорам. Они были укрыты под приборной панелью и завернуты в полиэтиленовый пакет.

Все предметы переданы представителям таможни для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.