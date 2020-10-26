Происшествия

Мошенники украли у жительницы Гдовского района более 500 тысяч рублей

Жительница гдовского села Ямм лишилась более 500 тысяч рублей из-за действий дистанционного мошенника. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

26 октября женщине 1979 года рождения позвонил на смартфон незнакомый мужчина, который предложил поучаствовать в онлайн-торгах. Ее заинтересовало предложение, после чего злоумышленник обманул потерпевшую и украл у нее со счета, используя два мобильных приложения, 557 тысяч 950 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ведется поиск злоумышленника.