Происшествия

Житель Опочки получил условный срок за кражу продуктов из чужого дома

Житель Опочки получил условный срок за кражу фарша и сервелата из чужого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

В суде установлено, что 30 августа текущего года подсудимый находился в деревне Нечистово. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. С помощью отвертки злоумышленник сорвал металлическую щеколду створки рамы окна веранды, через образовавшийся проем проник внутрь дома. Подсудимый совершил хищение продуктов питания (две упаковки фарша, 4 палки сервелата) из холодильника на общую сумму 3000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно сроком 2 года с установлением испытательного срока 1 год 6 месяцев.