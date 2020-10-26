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В Пскове руководитель кондитерской компании привлечен к ответственности за налоговое преступление

В Пскове руководитель кондитерской компании привлечен к уголовной ответственности за налоговое преступление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора псковской компании, занимающейся производством кондитерских изделий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководителем предприятия в бухгалтерском учете организации за 2014-2016 гг. внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, имеющих признаки фирм-однодневок. В результате создания фиктивного документооборота им были необоснованно заявлены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и уменьшена налогооблагаемая база, что позволило уклонится от уплаты налогов с организации.

Следователи совместно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области провели комплекс следственных действий, направленных на документирование противоправной деятельности.

В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму свыше 65 млн рублей.