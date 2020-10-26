Происшествия

14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его в морозилке

В Новосибирской области 14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Новорожденный малыш замерз насмерть, сообщает РЕН ТВ.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области выясняются все обстоятельства смерти младенца», – рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК Анастасия Кулешова. Известно, что убившая собственного ребенка девочка-подросток состояла на учете и гуляла по ночам. Кто обнаружил труп младенца в морозильнике и как девочка родила его, пока не известно.

Главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов сообщил, что специалисты проверят, как с несовершеннолетней девочкой проводили работу.