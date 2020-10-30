Происшествия

Житель Великих Лук хотел уйти из магазина с алкоголем без оплаты

В Великих Луках сотрудники Росгврадии задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Гагарина, поступил сигнал «Тревога».

Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что один из посетителей взял с прилавка различную алкогольную продукцию и вышел из торговой точки, не расплатившись за товар. Стражи правопорядка установили личность нарушителя, им оказался 41-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.