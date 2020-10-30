Происшествия

Житель Псковского района фиктивно прописал иностранца

В Псковском районе полиция установила местного жителя, подозреваемого в осуществлении фиктивной регистрации иностранца. Как сообщили Псковской Ленте Новостей ва пресс-службе УМВД России по Псковской области, в доме в деревне Толбица Псковского района 46-летний не работающий мужчина осуществил в октябре фиктивную регистрацию гражданина Республики Армения. Ведется проверка.

Подобные примеры на территории области далеко не единичные.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.