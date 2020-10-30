Происшествия

Пскович обвиняется в краже имущества из гаража

Пскович обвиняется в краже имущества из гаража. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, следственным отделом в прокуратуру Псковского района направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В период времени с 19.00 часа 9 сентября до 11.00 часов 12 сентября 33-летний житель Псковского района путем незаконного проникновения из помещения гаража, расположенного на территории земельного участка в деревне Моглино, тайно похитил имущество. Ущерб от кражи составил 25 000 рублей.