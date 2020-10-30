Происшествия

Псковские росгвардейцы предотвратили кражу из магазина

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали молодого человека, который пытался совершить кражу из магазина в областном центре 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 2.30 часов экипажу группы задержания поступила информация, что в магазине на улице Советской сработала охранная сигнализация. Прибыв на место происшествия через 4 минуты, росгвардейцы обнаружили разбитое стекло в окне и убегающего от магазина мужчину, который пытался совершить кражу продуктов питания.

Подозреваемым оказался 23-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.