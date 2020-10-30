Происшествия

Пропавшую девушку продолжают разыскивать в Псковском районе

Наталью Цветкову 1990 года рождения продолжают разыскивать полицейские в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Последний раз ее видели на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района.

Приметы Натальи Цветковой: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, темные глаза. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы - родинка.

Была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги. При себе у Натальи Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.