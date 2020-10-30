Происшествия

Неизвестный обокрал дом петербургского дачника в Гдовском районе

В Гдовском районе неизвестный обокрал дачный дом и надворные постройки 50-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Кража произошла в период с 22 по 27 октября в деревне Гнилище. Потерпевший обнаружил сорванные навесные замки и вызвал полицию. Выяснилось, что у него украли две бадьи из нержавеющей стали, печной настил и бидон для молока на общую сумму более 8 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. В настоящее время ведутся поиски похищенного имущества и виновного лица в рамках оперативно-розыскных мероприятий.