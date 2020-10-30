Происшествия

Входную дверь квартиры подожгли в Великих Луках

Входная дверь горела в многоквартирном жилом доме на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило 30 октября в 21.56. По предварительной информации, причиной возгорания входной двери двухкомнатной квартиры на третьем этаже стал поджог. Огонь повредил обшивку двери.

А 1 ноября в 19.17 в деревне Сосново Локнянского района сгорело бесхозное строение. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

31 октября на территории региона пожары не регистрировались, добавили в ведомстве.