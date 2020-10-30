Происшествия

Мошенники обманули жителя Палкино на 360 тысяч рублей

Мошенники обманули жителя Палкино 360 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 45-летнему жителю поселка Палкино 30 октября позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец заявил, что некие мошенники пытаются незаконно оформить на него кредит, и чтобы предупредить их противоправные действия следует незамедлительно оформить кредит, обналичить полученные денежные средства и перевести их через банкомат на указанный «безопасный» счет.

Житель Палкино выполнил все эти «рекомендации». В итоге неизвестные получили 360 тысяч рублей. А потерпевший, убедившись, что его ввели в заблуждение, обратился за помощью в полицию. Проводится расследование.

За последние дни отмечен и целый ряд других подобных фактов дистанционного мошенничества. Жертвами стали около десяти человек, в том числе несколько жителей Пскова, Великих Лук и Порхова. Чаще всего злоумышленники действовали от лица сотрудников банков. В нескольких случаях они вводили в заблуждение доверчивых граждан при осуществлении ими операций купли-продажи товаров через интернет-сайты. Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, по предварительным данным, составил 1 млн 163 тысячи рублей. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В ходе следствия выясняются все обстоятельства произошедшего, рассказали в ведомстве.