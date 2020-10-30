Происшествия

Псковичка похитила из магазина косметику, лампочки и шоколад

Псковичка похитила из магазина косметические средства, лампочки и шоколад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

1 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны управления поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала несколько упаковок крема для рук, гель для душа, лампочки и шоколад. Общая сумма ущерба составила 3800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.