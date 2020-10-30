Происшествия

В Стругах Красных осудили мужчину, до смерти избившего мать из-за ее пьянства

Жителя Стругокрасненского района, избившего до смерти мать, отправили на 6 лет в колонию строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Его мать систематически употребляла спиртные напитки. Однажды сын не выдержал и избил ее. Женщина получила кровоизлияния по всему телу, а также переломы 8 ребер с кровоизлияниями во внутренние органы, повлекшие дыхательную недостаточность и смерть.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.