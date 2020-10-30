Происшествия

Пскович привлечен к ответственности за попытку продать в интернете ястреба-тетеревятника

Житель Псковской области пытался продать на сайте бесплатных объявлений ястреба-тетеревятника и был привлечен к ответственности. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.

Житель Псковской области пытался продать на сайте бесплатных объявлений ястреба-тетеревятника. Сделка сорвалась, так как в момент передачи птицы потенциальному покупателю в дело вмешались сотрудники Росприроднадзора. Государственный инспектор составил в отношении несостоявшегося продавца протокол об административном правонарушении, а птица была передана в Союз сокольников Северо-Запада.

В тот же день был произведен полный ветеринарный осмотр, рентгенография, забор необходимых анализов. В результате определено, что это взрослая самка европейского подвида ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis gentilis), ей два года. Специалисты отметили, что птица, которая пережила зиму, перелиняла, набралась охотничьего опыта, имела высокие шансы приступить к размножению в будущем сезоне и могла принести здоровое потомство.

При первичном осмотре установлено, что птица сильно истощена. Нормальный вес для самки данного подвида – не менее одного килограмма, а вес птицы при первичном осмотре составлял порядка 700 грамм. Кроме того, птицу долго держали в тесной клетке. Об этом свидетельствуют повреждения мягких тканей лап (пододерматит), травмы локтевых суставов крыльев, нарушения целостности перьевого покрова и его множественные загрязнения, разбитая восковица и практически полное отсутствие надклювья - птица не могла самостоятельно отрывать куски пищи, что существенно затрудняло питание.

Ветеринар назначил лечение, и орнитологи Союза строго следовали рекомендациям врача. Реабилитационные мероприятия продолжались в течение трех недель. Несмотря на лечение и волю к жизни, птица не смогла справиться: внутренние инфекции, полученный стресс, истощение и упущенное время привели к ее гибели.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло псковича к административной ответственности за «нарушение правил пользования объектами животного мира в соответствии с частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ».