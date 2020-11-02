Происшествия

Жилой дом сгорел в великолукском Макоедово

Жилой дом и сарай сгорели на улице Южной в деревне Макоедово Великолукского района 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2.45. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

В тот же день на улице Новоселов в Острове в 19.49 в одном из жилых домов произошло горение сажи в дымоходе на площади 1 квадратный метр. Предполагается, что возгорание случилось из-за неисправности печного дымохода.

А в многоквартирном доме на улице Труда в Пскове в 12.37 из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелось постельное белье в однокомнатной квартире.

В результате пожаров за минувшие сутки никто не пострадал, добавили в ведомстве.