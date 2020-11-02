Происшествия

Опочанин наказан за кражу денег со счетов уснувшего собутыльника

Житель Опочецкого района признан виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа (часть 1 статьи 159.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 26 марта мужчина вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, злоумышленник взял его банковские карты и оплатил товары и продукты питания в магазинах и кафе на общую сумму 9 327 рублей 80 копеек.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 280 часов с взысканием причиненного ущерба в пользу потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.