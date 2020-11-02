Происшествия

Уголовное дело завели на подполковника полиции из Себежа за избиение своего подчиненного

В отношении замначальника отдела полиции города Себежа, избившего подчиненного в собственном кабинете, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как пишет life.ru, после разговора с подполковником полиции, замначальником отдела полиции Себежа потерпевшего пришлось госпитализировать с переломом черепа.

По версии начальника полиции, он решил отчитать подчиненного за плохую работу и пригласил в свой кабинет. Во время беседы они якобы повздорили и в ходе потасовки вместе упали. В итоге подчиненного доставили в больницу Великих Лук с переломом черепа. По словам подполковника, оперуполномоченный был пьян, однако это опровергается результатами экспертизы.

Сам пострадавший не желает раскрывать подробности случившегося. Правоохранители полагают, что полицейский чего-то опасается, пишет life.ru.

ОСБ по Псковской области проводит проверку. Замначальника отдела полиции Себежа отстранен от занимаемой должности.