Пограничники пресекли две попытки незаконного ввоза мяса в Псковскую область

Псковские пограничники пресекли две попытки незаконного ввоза на территорию России мясной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
В Себежском районе пограничники задержали микроавтобус «Опель» под управлением 46-летнего иностранца, следовавшего из Республики Беларусь. В ходе осмотра автомобиля выяснилось, что транспортное средство загружено мясными консервами общим весом более 760 килограммов.
Во втором случае псковские пограничники в районе населенного пункта Усово Невельского района задержали два автомобиля «Мерседес» и «БМВ», которые пытались скрытно, в обход стационарного контрольного поста в населенном пункте Лобок, ввезти на территорию России для последующей реализации мясную продукцию сомнительного качества.
При осмотре автомобиля «Мерседес» обнаружено свыше 4,5 тонн мяса говядины, перевозимого в антисанитарных условиях. Как было установлено, второй автомобиль марки «БМВ» под управлением 22-летненго жителя сопредельного государства выступал в роли сопровождающего, при этом водитель и пассажир вели постоянное наблюдение в пути следования, но со своей задачей справиться не смогли и были задержаны.
В обоих случаях необходимые товарно-сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты перевозчики предъявить не смогли, что исключило возможность установления качества перемещаемой мясной продукции и ее происхождения.
По предварительной оценке специалистов, общая стоимость задержанной партии говядины и мясных консервов превысила
1,6 миллиона рублей.
За нарушение режима государственной границы РФ правонарушители привлечены к административной ответственности, после чего вместе с грузом в установленном законодательством порядке переданы специалистам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия правового решения.