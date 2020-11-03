Происшествия

12 тонн сена сгорело в Себежском районе

12 тонн сена сгорели в железобетонном ангаре в деревне Техомичи Себежского района 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 6.59. В ангаре также сгорел один кубометр бруса. Предполагается, что пожар произошел в результате поджога.

А 6 ноября в 0.06 на улице Совхозной в Дно в жилом доме сгорела сажа на площади 0,5 квадратных метра в дымоходе печи. Возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.