Четыре артснаряда и две мины обезвредили в Псковской области

Шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Псковской области 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Так, в деревне Голощапы Опочецкого района группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезвредила две минометные мина калибра 120 мм, два артиллерийских снаряда калибра 105 мм и артиллерийский снаряд калибра 76 мм.
А вблизи деревни Кириллово Островского района группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова обезвредила артиллерийский снаряд калибра 76 мм.