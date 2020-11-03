Происшествия

В финучреждениях Пскова и Великих Лук обнаружены поддельные купюры

В Пскове и Великих Луках обнаружены две пятитысячные купюры с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, эти банкноты выявлены 5 ноября в финансовых учреждениях.

По имеющимся сведениям, фальшивые деньги поступили в выручке торговых организаций. В настоящее время ведется следствие.

В этой связи полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении поддельных денежных знаков.