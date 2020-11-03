Происшествия

Кражу робота-пылесоса раскрыли псковские полицейские

Кражу робота-пылесоса, СВЧ-печи, утюга и других вещей раскрыли псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в марте в квартире дома на улице Льва Толстого в Пскове. Подозреваемый - безработный пскович 1987 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. При обыске часть похищенного изъяли.

А в Великих Луках на Октябрьском проспекте в период с 28 по 29 октября неизвестный отжал окно складского помещения организации и украл оттуда велосипед. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый и безработный великолучанин. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Еще один велосипед и другое имущество украли в мае из помещения бани на территории садоводческого товарищества в Пыталово. В этой краже подозревается безработный и ранее судимый местный житель 1966 года рождения. Проводится расследование.