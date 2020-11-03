Происшествия

Молодой человек ограбил прохожую в Великих Луках

20-летний молодой человек ограбил прохожую в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 3 ноября у дома по улице Новоселенинской юноша открыто похитил у проходившей мимо 49-летней женщины сумку с мобильным телефоном, деньгами, документами и банковскими картами, после чего скрылся.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Безработный и ранее судимый за разбой житель Великолукского района уже дал признательные показания. Часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело.