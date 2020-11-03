Происшествия

Росгвардейцы задержали укравшую спиртное псковичку

Росгвардейцы задержали псковичку, укравшую спиртные напитки из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 6 ноября около 16.00. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемую. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции.